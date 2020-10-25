Минздрав: в учреждениях здравоохранения Беларуси - более 2 тысяч аппаратов ИВЛ.

В наличии учреждений здравоохранения Беларуси - 2 184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1 500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9 688 точек подключения кислорода, 3 075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора, сообщает Минздрав.

Как уверяют медики, объем имеющихся средств индивидуальной защиты позволит обеспечить работу медучреждений на протяжение более двух месяцев. Специалисты продолжают работу по приобретению медоборудования, лекарственных средств и пр.