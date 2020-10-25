В Минске в результате ДТП пострадал велосипедист. Фото: ГАИ Минска.

ЧП произошло 24 октября примерно в 8.50 на трехуровневой развязке на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова, сообщают в ГАИ Минска:

«27-летний велосипедист ехал в первой полосе по проезжей части на пр. Дзержинского со стороны ул. Гурского. Въезжая на развязку с круговым движением и направляясь к пр. Жукова, врезался в задний бампер автомобиля Volkswagen, который следовал в ту же сторону».

От удара велосипедист упал и получил травмы. Его госпитализировали в больницу.