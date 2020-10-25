В Минске снова работают все станции метро. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, за полтора часа до начала акции протеста, примерно в 12.30, в Минске закрыли 12 станций метро с целью «обеспечения безопасности». Поезда следовали транзитом. Примерно в 17.08 все станции метро были вновь открыты для пассажиров, сообщили в Минском метрополитене. Какое-то время еще был закрыт только один вестибюль станции «Площадь Ленина», однако поезда на этой станции останавливаются.

Как передают корреспонденты «Комсомолки», потихоньку и сами протестующие начинают расходиться. Также есть данные, что часть протестующих сейчас следует по Орловской улице.

Фотокорреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Святослав Зоркий, которого сотрудники ОМОНа арестовали в самом начале акции протеста, до сих пор не вышел на связь.

Мы продолжаем следить за развитием событий.