МВД: милиция применила слезоточивый газ против митингующих в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская милиция подтвердила, что применила в Минске на Орловской улице специальные средства против участников массовых протестов для «пресечения противоправных действий протестующих», пишет РИА Новости. Также есть неподтвержденные данные, что примерно в 18.19 на Орловской силовики применили свето-шумовые гранаты, также звучали выстрелы в воздух. Сообщается о выстрелах резиновыми пулями, разбитых стеклах в домах на Орловской и, как минимум, нескольких пострадавших.

Также сообщается о нескольких десятках задержанных.

По оценкам независимых СМИ, всего в воскресной акции протеста в Минске участие приняли порядка 200 тысяч человек. МВД пока что свои подсчеты не озвучивало.