Начальник минской милиции заявил о попытках демонстрантов забросать силовиков камнями и о нападении на Центральное РУВД

«Мы держали все под контролем, - сказал Кубраков, — и при очередной попытке прорваться к площади Флага протестующие начали вести себя агрессивно». Скрин видео: tvr.by

25 октября начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в вечернем эфире телеканала Беларусь 1 заявил о радикализации протестов в Минске и попытке захвата демонстрантами УВД Центрального района на улице Орловской.

По его утверждению, «сегодня (25 октября. - Ред.) в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие, цель их была одна - занять центр города Минска, а если сказать точно, то проспект Независимости со всеми его площадями».

«Мы держали все под контролем, - сказал начальник ГУВД Мингорисполкома, - и при очередной попытке прорваться к площади Флага протестующие начали вести себя агрессивно, а именно - забрасывать сотрудников органов внутренних дел камнями. Затем толпа двинулась в спальные районы. Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах и улице Нововиленской».

Он заверил, что протестующие применили спецсредства и физическую силу.

На телеканале за кадром прозвучало также то, что демонстранты будто бы бросали камни и бутылки в окна РУВД, а большинство из них было, как говорится, навеселе.

Ранее мы сообщали, что 25 октября в Минске прошел марш «Народный ультиматум» Завершился он жестким разгоном. Силовики применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. Свидетели говорят о многочисленных пострадавших, которых увозили машины скорой помощи. Правозащитники располагают данными о 265 задержанных в столице и регионах.

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