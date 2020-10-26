В Минске задержали бывших режиссеров БТ

Информацию о задержанных режиссерах сообщили их коллеги Фото: Павел МАРТИНЧИК

На акции протеста в Минске, которая прошла 25 октября, задержали троих бывших режиссеров БТ, сообщил официальный телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов. В частности, это Наталья Бибикова, ее дочь Александра Бобкова и Вячеслав Ломоносов. Ресурсу данную информацию сообщили сослуживцы задержанных. Цель присутствия их на протестах не известна: готовили они какой-то материал или принимали в них участие.

Известно, что в августе Наталья Бибикова, которая работала на гостелевидении в культурных программах, вместе с остальными журналистами госСМИ выступила против действий властей и заявила, что больше не хочет говорить неправду.

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Задержание произошло во время выполнения им служебных обязанностей. Его продержали несколько часов в РУВД, составили протокол (подробности).