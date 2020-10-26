Министр ЖКХ РБ: "Массовой реакции на призывы не оплачивать коммунальные услуги не наблюдается"

Министр говорит, что количество тех, кто не платит за коммунальные услуги по политическим причинам незначительное Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, рассказал в эфире телеканала СТВ

Он подчеркнул, что, по ежемесячной аналитике платежей, реакции населения на призыв не платить коммуналку в министерстве не видят.

- Да, это могут быть десятые доли процента, но невозможно сказать, что это из-за призывов, как вы говорите, оппозиции. Вопрос в другом, что эти призывы крайне деструктивны и неправильны, потому что, наверное, только человек, который не думает о своей семье сегодня, не будет платить за жилищно-коммунальные услуги, потому что рано или поздно в случае неоплаты он просто окажется без них, - отметил Андрей Хмель.

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Коммунальники утверждают, что задолженностей по платежам нет. И уточняют, что деньги за услуги идут тем, кто их предоставляет (подробнее)