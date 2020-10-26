Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Министр ЖКХ РБ: "Массовой реакции на призывы не оплачивать коммунальные услуги не наблюдается"

Он отметил, что количество тех, кто не платил коммуналку, в последние месяцы увеличилось всего на десятые доли процента
Ольга ШУМАНСКАЯОльга ШУМАНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Министр говорит, что количество тех, кто не платит за коммунальные услуги по политическим причинам незначительное

Министр говорит, что количество тех, кто не платит за коммунальные услуги по политическим причинам незначительное

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, рассказал в эфире телеканала СТВ

Он подчеркнул, что, по ежемесячной аналитике платежей, реакции населения на призыв не платить коммуналку в министерстве не видят.

- Да, это могут быть десятые доли процента, но невозможно сказать, что это из-за призывов, как вы говорите, оппозиции. Вопрос в другом, что эти призывы крайне деструктивны и неправильны, потому что, наверное, только человек, который не думает о своей семье сегодня, не будет платить за жилищно-коммунальные услуги, потому что рано или поздно в случае неоплаты он просто окажется без них, - отметил Андрей Хмель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусы отказываются платить за коммунальные услуги. Разбираемся, в чем дело

Коммунальники утверждают, что задолженностей по платежам нет. И уточняют, что деньги за услуги идут тем, кто их предоставляет (подробнее)