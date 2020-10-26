Милиция начала задерживать работников "Гродно Азота", которые вышли на забастовку

Сколько сотрудников задержали пока неизвестно Фото: Виктор ДРАЧЕВ

26 октября утром около сотни работников "Гродно Азота", которые начали забастовку, собрались на проходной крупного химического предприятия.

Работники не пересекают проходную между улицей и территорией предприятия и отказываются принимать смену. Их начала задерживать милиция.

Сколько сотрудников задержали - пока неизвестно. Лидер стачкома Юрий Рововой рассказал БелаПАН, что задержано от 5 до 10 человек. Возле предприятия с утра находятся пять милицейских машин и два автобуса.

Возле проходной ОАО «Химволокно», которое входит в состав "Гродно Азота", утром, 26 октября также находятся 15 - 20 человек. Они тоже участвуют в забастовке. Сотрудники силовых структур предлагают им разойтись.

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Причиной послужила поломка оборудования (подробности).