В Пинске спонсоры купили поликлинике машину скорой помощи и два аппарата ИВЛ

Авто отдадут в пользование реанимационной бригаде Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спонсоры приобрели Пинской центральой поликлинике машину скорой медпомощи и два аппарата искусственной вентиляции легких, пишет БелТА.

«Многие предприятия Пинска помогают нам в борьбе с COVID-19. Например, выделенные средства направили на приобретение газораспределительных блоков, которые позволяют подключать к кислороду большее число пациентов. Значительные суммы выделили мясокомбинат и комбинат хлебопродуктов. За эти деньги мы смогли купить два аппарата ИВЛ. Благодаря спонсорской помощи пинского УКС, парк пополнился автомобилем скорой помощи», - сообщил главный врач учреждения Игорь Киктенко.

В новом автомобиле скорой помощи в салоне есть кондиционер и автономный отопитель, преобразователь и выпрямитель напряжения с функцией зарядки АКБ. Также там есть кислородная разводка для подключения всех типов дыхательных аппаратов. Благодаря всем этим функциям можно использовать машину как реанимобиль. Собран он на базе шасси Peugeot Boxer. Авто отдадут в пользование реанимационной бригаде.

Польские партнеры помогли пинчанам также доукомплектовать реанимационное отделение городской больницы. Помощь была оказана в виде оборудования для оказания интенсивной терапии. Состоит оно из шести гемодинамических мониторов, десяти инфузоматов, кардиографа и дефибриллятора.

«Проблем с закупкой средств индивидуальной защиты нет. Создан двухмесячный запас, по некоторым позициям - трех- и четырехмесячный. Персонал прошел обучение по использованию СИЗ», - отметил главврач.

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