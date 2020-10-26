Работники Минского электротехнического завода не вышли на работу Фото: Виктор ПАЖИТОК

26 октября, утром, начали забастовку работники Минского электротехнического завода рассказал БелаПАН ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.

«Меня хотя отправили в отпуск, но мне сообщают сотрудники, что не работают все цеха, кроме 10-го и 11-го. Завод практически остановился: не работают 6-й, 9-й и 16-й цеха — заготовительные, которые дают работу остальным», — рассказал он.

Ранее генеральным директором Минского электротехнического завода им. Козлова Александром Радевичем был издан приказ, который запрещает забастовки, митинги и собрания на заводе.

Работниками предприятия после выборов президента были проведены митинги. На них они заявили о том, что не согласны с результатами, которые объявили власти. Также их требованием стало прекращение насилия силовиков в отношении граждан.

11 августа на предприятии состоялся стихийный митинг, в котором приняли участие около 150 человек. На нём участники сформулировали требования к руководству Беларуси. Заводчане заявляли, что не согласны с результатами выборов и «нечестным подсчетом голосов» и требовали «немедленного прекращения насилия в отношении мирных и безоружных граждан, которые имеют право выражать свою политическую позицию в соответствии с Конституцией Республики Беларусь».

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