Ольга Шпарага является философом, членом основного состава Координационного совета. Фото: facebook.com

Член Координационного совета Ольга Шпарага уехала из Беларуси. Про это она написала в своем facebook. В начале октября Шпарага была задержана в ходе протестных акций. Тогда правоохранители задержали более 200 человек, среди которых было 16 журналистов.

Ольга Шпарага является философом, членом основного состава Координационного совета. На данный момент некоторые члены КС арестованы. Большинство из них уехали за границу. Но есть и те, кто на свободе и с кого сняты все обвинения.

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