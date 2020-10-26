По данным правозащитников, к полудню 26 октября в Беларуси задержано более 100 человек

26 октября с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

26 октября в разных городах Беларуси правоохранительные органы задерживают людей.

По состоянию на 13.00 в списке правозащитного центра "Вясна" уже 103 задержанных в Борисове (Минская область), Бресте, Гродно, Минске, Могилеве, Новополоцке (Витебская область). Список продолжает пополняться.

26 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в связи с невыполнением требований ультиматума. Требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на улицы столицы и других городов страны. Акции разогнали силовики. В Минске против мирных демонстрантов были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.

БелаПАН сообщает, что 26 октября с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и прочие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других - наиболее активных рабочих задерживают.

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева в своем facebook сообщила, что «предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», - написала она.

К забастовке присоединились студенты некоторых вузов. БелаПАН сообщает, что в забастовках участвуют студенты БГУ, БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БНТУ, БГУАИ, БГПУ им. М.Танка, БГУКИ, БГТУ и прочих.