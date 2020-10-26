TUT.BY обжалует предупреждения Мининформа. В Верховном суде проходит предварительное заседание

TUT.BY обжалует три из четырех предупреждений Мининформа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С августа этого года портал получил четыре предупреждения от Мининформа. Согласно действующему законодательству, лишится статуса СМИ можно уже после второго предупреждения в течение года, сообщает TUT.BY.

В середине сентября Мининформ обратился в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. В итоге 29 сентября редакция получила приказ министра информации о временном лишении статуса СМИ с 1 октября по 30 декабря 2020 года.

TUT.BY не согласен с таким решением и 26 октября обжалует его в Верховном суде. Экономический суд пока приостановил рассмотрение иска Мининформа о лишении статуса СМИ. На предварительном заседании присутствует министр информации Игорь Луцкий.

TUT.BY обжалует три из четырех предупреждений.

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Несмотря на это, портал сможет продолжать свою работу в качестве интернет-ресурса (подробнее)