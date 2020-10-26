Бастующих айтишников возле ПВТ разогнали петардами

В августе протестующие айтишники выходили на улицу с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и цветами. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В этот понедельник, 26 октября, возле Парка высоких технологий айтишников, которые выступают за забастовку, разогнали петардами.

- Это было около часа дня. Вдоль кольцевой дороги недалеко от ПВТ собралось около тысячи человек. Люди пришли с бело-красно-белым флагами. Мы с коллегой постояли там минут пять, как со стороны заправки в нашу сторону стали бежать силовики в черной одежде, балаклавах. Все стали разбегаться, - рассказал "Комсомолке" один из IT-сотрудников. - В итоге мы убежали через лес. Я слышал за спиной хлопки, но не очень громкие, скорее всего, это были петарды.

Напомним, айтишники не впервые протестуют. В августе программисты пришли на акцию протеста со своими клавиатурами и ноутбуками. Тогда на улицу вышло тоже около тысячи IT-специалистов.

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