Пограничники на белорусско-польской границе сбили беспилотник с сигаретами

Ведомство рассматривает вопрос поставки на вооружение белорусских моделей радиоэлектронного оружия для борьбы с подобными нарушениями. Фото: gpk.gov.by

23 октября пограничники заставы «Знаменка» Брестской пограничной группы выстрелом из радиоэлектронного ружья «Гроза-Р2» белорусского производства вывели из строя гексакоптер, который использовали, чтобы перебрасывать подакцизный товар через белорусско-польскую границу, сообщили в Госпогранкомитете.

Белорусскими пограничниками успешно продолжается испытание радиоэлектронных средств борьбы против беспилотников, использующихся в противоправной деятельности на границе.

Ведомство рассматривает вопрос поставки на вооружение белорусских моделей радиоэлектронного оружия для борьбы с подобными нарушениями.

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