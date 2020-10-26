«Ганi быкоў - вярнецца воля!». Brutto Nostra присоединилась к всебелорусской забастовке

Brutto Nostra осудили действия силовиков и потребовали наказания по каждому факту преступлений против белорусского народа. Фото: соцсети

Музыканты отметили, что «не признают легитимность А. Лукашенко», и призвали все мировое сообщество отказаться от любых контактов с действующей властью, цитируют заявление команды Naviny.by

Brutto Nostra осудили действия силовиков и потребовали наказания по каждому факту преступлений против белорусского народа.

- Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу - вярнецца воля! - резюмировали музыканты.

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