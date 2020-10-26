Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 октября 2020 года: почти 900 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале. На 26 октября в стране зарегистрировано 93 707 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 884 человека. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 83 748 пациентов (+511 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончался 961 человек. А за последние сутки умерли 4 пациента. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 2 миллиона 986 тысяч 740 тестов.

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