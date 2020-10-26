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«Пахло спиртом». В Верхнедвинском районе муж и жена выпили найденную на свалке жидкость и умерли

Супруги умерли в больнице через два дня после того, как выпили неизвестное вещество
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Эту жидкость из бутылки, найденной на свалке, выпили супруги из Верхнедвинского района. Врачи не спасли их. Фото: СК.

Эту жидкость из бутылки, найденной на свалке, выпили супруги из Верхнедвинского района. Врачи не спасли их. Фото: СК.

Трагически закончилось семейное застолье в Верхнедвинском районе, во время которого супруги-пенсионеры выпили неизвестную жидкость. 22 октября 60-летний мужчина нашел на свалке пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью. Жидкость пахла спиртом, и мужчина забрал находку домой. Вместе с женой они выпили некоторое количество жидкости из пятилитровой бутылки. На следующий день им стало плохо.

Сын вызвал скорую, мужчину и женщину увезли в больницу. Спасти их врачам не удалось, оба скончались 24 октября.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту гибели супругов.

- Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята емкость с жидкостью, опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы, - сообщили в СК.

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