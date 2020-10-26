Экс-ведущую Белтерадиокомпании Наталью Бибикову и ее дочь Александру освободили 26 октября

Экс-ведущую БТ Наталью Бибикову освободили, но дело отправили на доработку. Фото: zvizda.by

Экс-ведущую Белтелерадиокомпании Наталью Бибикову и ее дочь Александру Бобкову, которая работала режиссером на телеканале «Беларусь 3», освободили 26 октября. Они были задержаны в воскресенье, 25 октября, во время марша. Их увезли в Жодино. Об этом сообщает портал tut.by.

Дело Натальи было отправлено на доработку, а Александра получила штраф в размере 7 базовых величин - 189 белорусских рублей.

Напомним, что Наталья Бибикова и Александр Бобкова уволились из Белтелерадиокомпании после президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа.

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