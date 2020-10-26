В Кремле не стали давать советы Лукашенко: иначе это будет попытка вмешательства

В Минске 26 октября проходит очередная акция протеста. По оценкам независимых СМИ она насчитывает несколько тысяч участников
- В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем, - цитирует слова Дмитрия Пескова РИА "Новости».
Ранее, 22 октября, выступая на встрече клуба «Валдай», Владимир Путин допустил, что в Беларуси была применена «неоправданная жестокость».
- Да, и жесткость была, и все. А может быть, даже неоправданная. Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил, - сказал президент РФ.
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