«Крепкие молодые люди»: за неделю 595 иностранцам отказали во въезде в Беларусь

В госпогранкомитете рассказали, что за истекшую неделю было отказано во въезде 595 иностранцам Фото: Оксана БРОВАЧ

В Государственном пограничном комитете рассказали, что за прошедшую неделю во въезде в Беларусь было отказано 595 иностранцам. Об этом сообщает БелТА.

- Большинство из тех, кто собирался въехать в нашу страну - крепкие молодые люди со спортивным телосложением. Они не смогли пояснить свои цели прибытия в Беларусь, - пояснил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

По его словам, большинство молодых людей пытались въехать в страну из Литвы, Польши и Украины.

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