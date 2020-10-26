«Прятался за занавеской». Двое забрались в дом к пенсионерке, избили и ограбили ее

В дом к пенсионерке мужчины забрались, выставив окно. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Налет на дом пенсионерки совершили двое мужчин в Оршанском районе. 74-летняя женщина была дома одна. Войдя в комнату, заметила, что кто-то прячется за занавеской. Пенсионерка подошла поближе, и на нее набросились мужчины. Пожилую женщину избили и стали требовать у нее деньги. Пенсионерка отдала им 35 рублей. Налетчики забрали также бутылку водки и бутылку вина. Уходя, они предупредили, что расправятся с пенсионеркой, если она обратится в милицию.

- Как только преступники ушли, женщина позвонила в Оршанский РОВД. Оперативники выяснили, что грабители влезли в дом через выставленное окно, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

Подозреваемых установили быстро. Оказалось, один из мужчин живет неподалеку, его задержали сразу. Второй успел доехать до Могилевской области.

Оба задержанных были ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.