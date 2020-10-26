Правозащитники: В списках задержанных 26 октября значатся уже более 180 человек

Задержания 26 октября продолжаются по всей Беларуси. В списках задержанных уже более 180 человек. Фото носит иллюстративный характер Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, 26 октября закончился срок «Народного ультиматума», который выдвинула Александру Лукашенко Светлана Тихановская. Она потребовала ухода Александра Лукашенко с поста президента, остановки насилия на улицах и освобождения политзаключенных.

Так как требования ультиматума не были исполнены, политик объявила национальную забастовку, к которой присоединились работники крупных предприятий. Также к забастовкам присоединились частные организации, студенты вузов. В обед 26 октября на улицы вышли пенсионеры, в их колонну влились другие протестующие разных возрастов.

Протестные акции не обошлись без задержаний. На 17.00 в списках задержанных лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» значатся более 180 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Марш пенсионеров" двигается по улицам Минска. К колонне присоединяются новые протестующие

По оценкам независимых СМИ, в марше принимают участие несколько тысяч человек (подробнее)