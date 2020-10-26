Карпенко: Мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы хамства и агрессии

Министр образования заявил, что мирные акции протеста студентов начали приобретать агрессивный характер. Фото: БелТА

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что мирные акции студентов начали приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. И добавил, что подобные действия будут пресекаться с помощью необходимых нормативно-правовых мер. Об этом сообщает БелТА.

- Несмотря на то, что был призыв к забастовкам, учебный процесс во всех вузах страны 26 октября шел в штатном режиме. Но нужно отметить, что в некоторых учреждениях образования были попытки срыва учебного процесса отдельными студентами. Также молодые люди оскорбляли преподавателей и руководство университетов, - заявил Карпенко.

Министр образования добавил, что у каждого есть своя гражданская позиция, но не стоит ее навязывать другим, а тем более агрессивным методом.

- Свою гражданскую позицию в вузах не стоит другим навязывать, а тем более агрессивными методами. Хамить преподавателям и сотрудникам высших учебных заведений, а также попытаться дестабилизировать обстановку, является нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства. Мирные акции протеста студентов начали приобретать формы агрессии и хамства. Подобные действия будут пресекаться при помощи необходимых для этого нормативно-правовых мер, - подытожил Игорь Карпенко.

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