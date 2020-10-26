Министр промышленности Пархомчик: Призывы к забастовкам не нанесли никакого ущерба для экономики предприятий

Министр промышленности заявил, что никакого ущерба забастовки не нанесли экономике предприятий. Фото: БелТА

Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что призывы к забастовкам не нанесли ущерба для экономики предприятия. Все работали в штатном режиме, а в обеденный перерыв сотрудники собирались лишь для того, чтобы обсудить текущую ситуацию. Об этом сообщили в БелТА.

- Нет абсолютно никакого ущерба для экономики предприятий. В штатном режиме шло производство продукции, которая отгружалась потребителю. Предприятия Беларуси в понедельник, 26 октября, работали в штатном режиме, несмотря на некоторые волнения. Работники в обеденный и технический перерывы собирались вместе для того, чтобы обсудить текущую ситуацию, - пояснил Пархомчик.

По словам министра промышленности, на выходных с работниками были проведены беседы с учетом призывов к забастовкам, которые были размещены в различных телеграм-каналах.

- В некоторых чатах, к примеру, призывали к поломке оборудования, а также к нарушению технологических процессов, чтобы сотрудники предприятия, которые заступят на смену в понедельник, не смогли выполнить свои обязанности. Подобные призывы к забастовкам никогда не смогут привести к какому-либо успеху, - рассказал глава ведомства.

Пархомчик добавил, что собирается от 10 до 20 человек, которые делают специальные фотографии, размещают их в социальных сетях, чтобы все показать, что завод не работает.

- Но на сегодняшний день закон очень жесткий. Если сотрудник не выполняет свои обязательства и нарушает трудовой кодекс, то он за это понесет ответственность, - заявил министр промышленности.

Во время разговора о забастовках Петр Пархомчик в качестве примера привел ситуацию на БЕЛАЗе, который на данный момент выполняет крупные контракт на поставку техники в Индию.

- Если предприятие не выполнит свои обязательства, то будет предъявлена гарантия и со счета БЕЛАЗа будет списана сумма в размере 20 миллионов долларов. И кто от этого выиграет? Этот вопрос я бы задал тем людям, которые выходят на площади и призывают работников заводов бастовать, - подытожил министр промышленности.

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