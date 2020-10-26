МВД: В Гомеле сотрудники ОМОН нашли предмет, который был похож на взрывное устройство

В МВД рассказали, что в Гомеле обнаружили предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Гомеле сотрудники ОМОН нашли предмет, который был схож на взрывное устройство. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства.

- В ночь на 26 октября в одном из телеграм-каналов Гомеля была опубликована фотография боле-красно-белого флага, который установили в районе озера «Обкомовское». Сотрудники ОМОН оперативно выехали на место и обнаружили закопанный под деревом предмет, который был похож на взрывное устройство. На место находки вызвали сотрудников саперно-пиротехнической группы, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что специалисты саперно-пиротехнической группы подтвердили, что предмет действительно напоминает самодельное взрывное устройство.

- Предмет состоял из овального снаряда, который был завернут в бумагу. Также находился взрыватель контактного механизма, батарейки и электропровод. Эксперты после проведенных исследований установят, могло ли данное устройство взорваться, - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.

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