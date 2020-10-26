Левченко улетела в Грецию на плановое лечение Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Баскетболистка Елена Левченко улетела в Грецию на плановое лечение. Титулованная спортсменка планировала улететь на лечение еще месяц назад, но была задержана в аэропорту. Об этом сообщает портал tut.by.

Титулованную спортсменку судили по статье 23.34 КоАП за участие в акциях протеста. Она отсидела на Окрестина 15 суток.

В день, когда Елена Левченко должна была выйти на свободу, ее ждал еще один суд. В итоге спортсменка была оштрафована на 810 рублей. Спортсменка во время суда рассказала об ужасных условиях содержания на Окрестина.

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