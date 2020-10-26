В Беларуси с 27 октября на одну копейку снова подорожает автомобильное топливо

В Беларуси с 27 октября подорожает автомобильное топливо Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси во вторник, 27 октября, подорожает на одну копейку автомобильное топливо. Об этом сообщили на сайте «Белнефтехима».

- С 27 октября цены на автомобильное топливо составят: АИ-92 - Br1,7, АИ-95 - Br1,8, АИ-98 - Br2,02, ДТ - Br1,80, - сообщили в концерне.

Напомним, что предыдущее подорожание автомобильного топлива на одну копейку произошло 20 октября.

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