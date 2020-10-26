КГБ: Действия, связанные с совершением взрывов, поджогов и иных деяний, оцениваются как акт терроризма

В КГБ заявили, что поджоги, взрывы и другие деяния, оцениваются как акт терроризма. Фото: БелТА

В Комитете государственной безопасности заявили, что действия, которые сопряжены с совершением взрывов, поджогов и иных деяний, оцениваются как акт терроризма. Об этом сообщили в БелТА.

- Число подобных случаев экстремистских проявлений со стороны участников протеста за последние дни заметно увеличилось. К примеру, во время несанкционированного марша, который прошел 25 октября, в Минске протестующие попытались захватить здание Центрального РУВД. В Гомеле в ночь на 26 октября сотрудники ОМОН обнаружили под деревом самодельное взрывное устройство, - пояснил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Он добавил, что данные действия были спланированы заранее организованными и преступными группами. Их цель, по словам Бычека, дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

- Подобные действия, которые связаны с поджогами, взрывами и другими деяниями, оцениваются как акт терроризма, - заявили в КГБ.

Бычек добавил, что всем тем, кто был причастен к подобным действиям, будет дана правовая оценка.

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