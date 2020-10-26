В Нацбанке сообщили о причине, по которой официальный сайт был недоступен 26 октября

В Нацбанке рассказали о причине, по которой интернет-пользователи не могли 26 октября зайти на официальный сайт. Фото: pixabay.com

В Национальном банке рассказали о причине, по которой официальный сайт был недоступен с 12.45 до 15.00. Ей стала внешняя DDoS-атака. Об этом сообщили в БелТА.

- Причиной того, что интернет-пользователи не могли в понедельник, 26 октября, зайти на официальный сайт Национального банка в промежутке с 12.45 до 15.00, стала внешняя DDoS-атака, - пояснили в управлении информации и общественных связей.

На данный момент Национальный банк вместе с уполномоченными государственными органами делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта.

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