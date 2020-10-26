В метрополитене 26 октября временно закрывали станцию метро «Площадь Якуба Коласа». Она уже открыта для пассажиров

В метрополитене сообщили, что станция метро "Площадь Якуба Коласа" закрыта Фото: Инна КОРСАК

В метрополитене 26 октября в 20.21 была закрыта станция «Площадь Якуба Колоса». Спустя несколько минут ее открыли. Это было сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Станция метро «Площадь Якуба Коласа» вечером 26 октября была закрыта на вход и выход. Поезда следовали без остановок. Это было сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров. Станция уже открыта, - рассказали в минском метро.

В метрополитене принесли свои извинения за временные неудобства.

Метро на данный момент работает в штатном режиме

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