Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Внуку Александра Козулина, который был задержан на акции протеста 25 октября, дали 10 суток ареста

Данное решение вынес судья Александр Петраш
Инна КОРСАК
КомментироватьОставить комментарий
Внуку Александра Козулина дали 10 суток ареста. Фото: инстаграм Владислава

Внуку Александра Козулина дали 10 суток ареста. Фото: инстаграм Владислава

Внуку экс-кандидата в президенты Александра Козулина Владиславу Козулину, который был задержан на акции протеста 25 октября, дали 10 суток ареста. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».

Решение 10 сутках ареста вынес судья Александр Петраш в понедельник, 26 октября.

Александр Козулин, когда стало известно о задержании внука, отметил, что через подобное должны пройти все, чтобы пришло понимание того, что происходит сегодня в Беларуси.

Владиславу Козулину 18 лет. Он учится на втором курсе факультета прикладной математики и информатики БГУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минский городской суд 22 октября отменил постановление об аресте на 15 суток основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина.

Ковалкин отсидел почти 12 суток и уже сегодня выйдет на свободу. (подробности)

«Колонна шла за ними»: в Бресте журналистам дали по 15 суток.

Суд признал внештатных корреспондентов газеты виновными в участии в несанкционированном шествии. (подробности)