Белорусы, которых не задерживали, удивлены выставленными суммами в ЕРИП за содержание в специзоляторе. Откуда они взялись?

Белорусы удивлены выставленным суммам в ЕРИП за содержание в специзоляторе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Многие белорусы, которых не задерживали на акциях протеста, вечером 26 октября были сильно удивлены выставленными суммами в ЕРИП за содержание в специзоляторе. Сумма к оплате составляет 67,5 белорусских рублей.

Портал tut.by попытался разобраться, что это за счета. Как оказалось, в государственных органах есть услуги, стоимость которых является фиксированной. К примеру, замена паспорта обойдет в 27 белорусских рублей. Если оплатить эту услугу через ЕРИП, то система покажет именно сумму в 27 рублей. Данной услугой люди пользуются по необходимости. Но если в данный момент зайти и посмотреть, выставлена ли стоимость к оплате, то ее можно будет увидеть. Именно 27 рублей.

Такая же ситуация и с суммой, которая указана за содержание в специзоляторе. Она также является фиксированной – 2,5 базовых величин. На сегодняшний день это составляет 67,5 белорусских рублей.

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