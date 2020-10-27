В Беларуси запускается cистема жилищных сбережений

Банки, участвующие в системе жилищных сбережений, будут согласовывать с Министерством архитектуры и строительства локальные правовые акты по осуществлению деятельности, связанной с ЖСС
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
26 октября Александр Лукашенко подписал Указ №382 «О государственной системе жилищных строительных сбережений».
Со вступлением в силу указа в Беларуси запускается система жилищных сбережений. Теперь граждане могут накапливать средства на спецсчетах в банках для получения в дальнейшем недостающих средств в виде целевых кредитов на улучшение жилищных условий под проценты ниже рыночных.
В соответствии с указом, участниками этой системы может быть любой гражданин нашей страны и любой банк без ограничений. Всем участникам системы государство будет начислять премию, освобождаемую от подоходного налога. Также им не будут облагаться доходы в виде процентов по банковским вкладам системы.
Чтобы получить кредит в рамках новой системы ЖСС, нужно будет накопить на счету не менее 30% от договорной суммы строительства жилья. Проценты за пользование таким кредитом не могут превышать проценты по вкладу жилищных строительных сбережений более чем на 3 п.п.
Банки, участвующие в системе жилищных сбережений, будут согласовывать с Министерством архитектуры и строительства локальные правовые акты по осуществлению деятельности, связанной с ЖСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Пинске спонсоры купили поликлинике машину скорой помощи и два аппарата ИВЛ
Польские партнеры помогли пинчанам также доукомплектовать реанимационное отделение городской больницы (подробности).