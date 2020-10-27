Лукашенко запретил руководителям выплату премий при наличии задолженности перед ФСЗН

По данным Министерства труда, за первую половину 2020 года в бюджет ФСЗН поступило 8,4 млрд рублей, из них взносов на социальное страхование — около 7,8 млрд. Фото: pixabay.com

В Беларуси ввели запрет на выплату премий, бонусов и вознаграждений руководителям и главным бухгалтерам учреждений, которые предусмотрены трудовым договором, если у ведомства есть задолженность перед Фондом социальной защиты населения Министерства труда. 26 октября соответствующий указ №381 «Об обеспечении расчетов с бюджетами» подписал Александр Лукашенко. На Национальном правовом интернет-портале опубликован этот документ.

Ранее подобный запрет действовал, если у ведомства была задолженность по уплате платежей в бюджет.

Отвечать за просрочку будут только лица, которые имеют отношение к финансовому состоянию организации и у которых есть полномочия на принятие соответствующих управленческих решений. Запрет на выплаты будет действовать исходя из количества дней, в которых имелась задолженность, и периодов, в которых допущена просроченная задолженность.

По данным Министерства труда, за первую половину 2020 года в бюджет ФСЗН поступило 8,4 млрд рублей, из них взносов на социальное страхование - около 7,8 млрд. При этом субвенции и трансферты из государственного и местных бюджетов составили почти 550 млн рублей.

За этот период бюджетом ФСЗН израсходовано 8,35 млрд рублей, в том числе на выплату пенсий - 6,5 млрд.

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