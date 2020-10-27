Запрет усыновлять белорусских детей иностранцами и английский в качестве национального языка: власти рассказали, какие заявки об изменении Конституции получили

Даже примерный срок внесения очередных изменений в Конституцию до сих пор неизвестен. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая в эфире телеканалу СТВ сообщила, что предложений изменения Конституции от белорусов пришло «очень много». Напомним, изначально заявки собирали на электронную почту house.gov.by до 26 октября, но затем срок решили продлить.

- Очень тяжело посчитать, и такой цели, конечно, никто не ставил. Но на начальном этапе поступило более тысячи, - говорит Любецкая.

В Палате представителей сообщили, что условно все поступившие предложения можно разделить на три типа: перераспределение полномочий ветвей власти, социально-экономические вопросы и религия, система ценностей в Конституции.

- Есть вопросы, касающиеся отмены смертной казни, достаточно серьезная дискуссия на эту тему. Введение уполномоченного по правам человека - такой институт существует в мировой практике, и наши граждане рассуждают об этом. Это лицо, которое в силу наделения его определенными полномочиями будет вправе участвовать в разрешении тех или иных правовых споров и конфликтов, - также рассказали в Палате представителей. - Что касается идеологической составляющей, допустим, достаточно интересные вопросы, касающиеся национальной символики, национальных языков: кто-то предлагает ввести дополнительно к русскому, белорусскому языкам английский. Такие предложения относительно устройства детей, когда происходит процесс усыновления иностранными лицами, высказывается мнение о запрете такого усыновления. Ставятся вопросы о возможности выхода на пенсию досрочно, если семья (отец или мать) имеет троих детей.

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