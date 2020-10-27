Правозащитники подсчитали, сколько человек задержали на акциях против насилия в Беларуси 26 октября

Правозащитники сообщили о том, что в разных городах страны в понедельник задержали 363 человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» продолжает собирать информацию о задержаниях в ходе протестов против насилия. По последней информации правозащитников, в понедельник, 26 октября, в разных городах страны задержали минимум 300 человек, в основном в Минске.

По данным правозащитников, вчера демонстрантов задерживали в учебных заведениях и рядом с ними, в цепях солидарности, у Парка высоких технологий. Единичные задержания были зафиксированы в Жодино, Витебске, Могилеве, Борисове, Новополоцке, Гродно.

Напомним, официальные данные о количестве задержанных на акциях протеста появляются позже и не всегда обладают необходимой конкретикой. Например, 19 сентября ГУВД Мингорисполкома сообщил, что за участие в несанкционированном властями мероприятии в Минске задержаны «более 10 человек», в то время правозащитники насчитали в 16 раз больше. По уточненным позже данным МВД, задержанных оказалось 430 человек.

Официальных данных о том, сколько человек задержали 26 октября, по состоянию на 10 утра 27 октября нет.