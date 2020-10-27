Всё очистилось. Более 474 га земельных участков в Жлобинском районе исключены из радиационно опасных

Необходим контроль радиоактивного загрязнения продукции, которая будет производиться на этих участках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Правительство нашей страны приняло решение, что 474,2847 гектаров земли в Жлобинском районе Гомельской области очистились от радиации. Теперь вся эта земля вводится в оборот. 23 октября постановление было принято, 27 октября оно опубликовано и официально вступает в силу.

«Очистившиеся» участки расположены на территориях сельскохозяйственного предприятия «Папоротное», а также открытых акционерных обществ «Бобовский и «Проскурнянский».

Жлобинский райисполком должен в течении месяца обозначить границы земельных участков и передать их для дальнейшего использования.

Необходимо также внесение изменения в земельно-кадастровой документации, контроль условий использования земельных участков в соответствии с экспертным заключением Минсельхозпрода, а также обеспечение контроля радиоактивного загрязнения продукции, которая будет производиться на этих участках.

Документ вступил в силу после официального опубликования.