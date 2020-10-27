Стало известно, кто участвует в совещании по Всебелорусскому народному собранию. Место во главе стола не подписано

Последнее всебелорусское собрание прошло в 2016 году, по президентскому указу, в нем приняло участие более 2,5 тысяч человек. Фото: belta.by.

Телеграм канал «Пул первого» сообщил, что совещание по Всебелорусскому народному собранию скоро начнется, а также рассказал, кто отвечают за его подготовку. Напомним, Всебелорусское народное собрание по изменениям в Конституцию должно пройти в Беларуси в шестой раз, последнее состоялось в 2016 году. Ранее анонсировалось, что собрание пройдет в конце 2020 года.

Судя по схеме рассадки, место во главе стола не подписано, а среди участников - премьер-министр Роман Головченко, первый заместитель главы Администрации президента Андрей Рыженков, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, госсекретарь СовБеза Валерий Вакульчик, недавно избранный Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, управделами президента Виктор Шейман, а также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В списке всего 8 фамилий, но «вообще, ответственных и вовлечённых гораааздо больше, но не все докладывают напрямую президенту», - говорится в сообщении.