Фотофакт: в Гомеле продают вино «Батьковское» по цене молока

В Беларуси продают вина по цене молока Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дешевле чашечки эспрессо в кафе или пачки многих видов сигарет, сравнимо со стоимостью бутылки молока - по таким ценам в Беларуси можно купить вино. Речь идет о местных плодовых, например, яблочных напитках крепостью 9 - 14 градусов. Как известно, такие вина очень дешевые, поэтому популярны у алкоголиков, но настолько дешевые напитки на глаза нам еще не попадались.

В гомельском магазине одной из крупных торговых сетей фруктово-ягодное вино в таре 0,7 л можно купить всего за 1 руб 99 коп. Еще один интересный вариант чуть дороже - вино «Бацькоўскае» (как указано на этикетке - «Батьковское») за 2 руб 19 коп. Это меньше одного доллара по курсу Нацбанка. Для сравнения: многие виды хлеба стоят примерно столько же и даже дороже.