«Эта волна гораздо хуже»: в Бресте в сутки госпитализируют до 100 человек с пневмониями

Власти рекомендуют использовать маски в общественном транспорте. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Бресте растет количество пациентов с пневмониями и коронавирусом. Об этом 27 октября в своем телеграм-канале сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.

- В городе за последние две недели отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмониями. По тяжести течения эта волна гораздо хуже. Больше пациентов пожилого возраста, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Только за последние сутки госпитализировано 92 пациента с диагнозом пневмония, - отмечает Рогачук.

Пациентов с коронавирусом госпитализируют в Брестскую центральную городскую больницу. В ЦГБ под ковидные и обычные пневмонии перепрофилировано 12 отделений из 14. Еще две недели назад таких пациентов принимали шесть отделений больницы.

Городские власти призывают брестчан ограничить поездки в другие регионы, свести к минимуму контакты, использовать маски и антисептик в общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности не выезжать в другие регионы.

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