27 октября в Минске задержали девять сотрудников РНПЦ «Кардиология»

На данный момент заблокирована работа отделения рентгенэндоваскулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Утром 27 октября перед началом рабочего дня медработники РНПЦ «Кардиология» вышли на проспект Дзержинского в цепь солидарности. Недалеко от проспекта находится само РНПЦ. Как говорят сами врачи, было их 20 - 25 человек. Внезапно к протестующим подъехали микроавтобусы. Некоторые сотрудники убежали и спрятались в переходе.

Задержан заведующий рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология» Олег Полонецкий. Это уникальный врач, о котором все коллеги отзываются, что у него золотые руки. Во многих СМИ не раз выходили репортажи про Олега Леонидовича.

Вместе в ним задержаны кардиохирург центра Владимир Андрущук, заведующая отделением компьютерной томографии Ирина Гайдель, рентгенэндоваскулярный хирург Максим Цыбульский, анестезиолог-реаниматолог Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай и Евгений Полойко.

- На данный момент заблокирована работа отделения рентгенэндоваскулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда. Заблокирована возможность экстренной диагностики и лечения критических ситуаций послеоперационных осложнений, - рассказывают tut.by медработники РНПЦ.

Помимо остальных на проспекте Дзержинского задержали анестезиолога-реаниматолога 4-й ГКБ Александра Филиппова. Про это ресурсу рассказала его девушка Ольга. Она говорит, что Александру удалось позвонить ей и сказать, что он находится в РУВД Московского района.

Позже стало известно, что Олега Полонецкого и Владимира Андрущука выпустили из РОВД. В своем комментарии "Радыё Свабода" Полонецкий рассказал, что силовики обращались с ними хорошо. Вежливо попросили проследовать в автомобиль, а по приезде в РОВД предъявили обвинение по статье 23.34. «Со слов «свидетелей», мы выкрикивали лозунги, которые мы, естественно, не выкрикивали», - говорит в своем комментарии кардиохирург. Всех задержанных обяжут заплатить штраф.

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