«Зарплата упала почти в пять раз». Белорусскую спортсменку и чемпионку Европы Ольгу Мазуренок лишили президентской стипендии

Чемпионка Европы по легкой атлетике в 2018 году Ольга Мазуренок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок дала интервью «Прессболу», в котором рассказала, что за свою гражданскую позицию лишилась именной президентской стипендии, а ее зарплата упала в пять раз. Публикуем выдержку из материала.

«В письме спортсменов не было никакого криминала»

На вопрос о том, пострадал ли кто-то из близких спортсменки, Ольга Мазуренок отвечает эмоционально:

- Этот вопрос убивает больше всего. То же самое спросил министр спорта Сергей Ковальчук, когда пришел на встречу к легкоатлетам в РЦОП. "У тебя кто-то пострадал? А ты на Окрестина была?" Для меня эти вопросы звучали дико. Если там кто-то пострадал, то это мой народ, а не какой-то чужой. Значит, это тоже мои близкие. Кстати, самое интересное, что когда министр приехал, он тоже выступал против насилия. И после того как спринтерша Кристина Тимановская предложила создать фонд по поддержке людей, пострадавших 9 - 11 августа, Сергей Михайлович не возражал. Поэтому мы без задней мысли пошли фотографироваться на фоне нашего спортивного комплекса, причем даже думали, что и министр там будет. Но Ковальчук вдруг резко куда-то заторопился и уехал.

Затем организовалось знаменитое письмо спортсменов, которое подписала. В тексте, на мой взгляд, не было никакого криминала. Суть послания заключалась в простом и понятном всем месседже: с людьми так поступать нельзя. Избиения и насилие - это преступления против личности.

«Этим людям твоя Олимпиада по барабану»

Зарплата упала почти в пять раз. Но дело даже не в сумме. Просто для того, чтобы профессионально заниматься спортом, я должна быть откомандирована в Министерство спорта. Специалисты поймут: без горных сборов в той же Кении мечтать о хорошем результате на олимпийском марафоне наивно...

Скажу честно: поначалу думала, просто пугают - и скоро все образуется. Но потом один человек, знающий ситуацию изнутри, а затем еще несколько сказали: "Оля, ты странный человек. Этим людям твоя Олимпиада по барабану. Не поедешь на Игры, закончишь со спортом или будешь выступать за другую страну, это их вообще не интересует"... Окей, думаю. Пусть так. Но ведь совсем скоро наступит весна, когда надо будет готовиться не покладая рук к Играм. А потом отчитываться за них, в том числе руководителю отрасли. Что он будет излагать? Вспоминать истории, которые рассказывал на встрече с нами, о том, как бегал по 100 километров в берцах? Ну тогда, видимо, ему самому в Токио и придется подтверждать стайерские рекорды...

"После этого интервью стипендии у меня тем более не будет"

Очередной раз убеждаюсь, что в жизни надо рассчитывать только на себя. Хотя уверена: одна не останусь, найдутся люди, которые помогут (…) Предполагаю, что каждый, кто попал в эту задницу - давайте называть вещи своими именами - имеет возможность совершить большой скачок в будущем. Так что не отчаиваюсь и прошу коллег в разных видах спорта не предаваться унынию. Эти испытания сделают нас только сильнее.

Знаете, какой самый бесящий вопрос слышу в последнее время? "Мы все против насилия, никто не спорит, но все же чего вам не хватает?" Хватало всего. Мне ни разу ни в чем не отказали. Ездила на все сборы куда хотела. Этого не отнять - государство уделяло нам даже слишком много внимания. И у нас есть люди, которые никогда ничего не выиграют, но они тоже ездят на все сборы.

Но не в этом же суть. Неужели это реально оправдать только тем, что у тебя-то все хорошо, а на остальное можно закрыть глаза? Все мы разные, и уметь подстроиться под любую ситуацию тоже надо иметь талант. У меня, слава богу, такого нет. Естественно, понимаю, что после этого интервью стипендии у меня тем более не будет. Но не в деньгах счастье. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Недавно мы писали о том, что президентской стипендии лишили и чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую, а также ее тренера Николая Козеко.