ОНТ о задержанных врачах РНПЦ «Кардиология»: Вышли на пикет с негосударственной символикой и устроили провокацию

Работа отделения рентгенэндоваскулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда, оказалась на время парализованной. Фото носит характер иллюстрации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во вторник, 27 октября, в стране продолжаются мирные уличные протесты и связанные с ними задержания. Сегодня стало известно о задержании девяти медиков РНПЦ «Кардиология», которые стали в цепь солидарности перед началом рабочего дня на проспекте Дзержинского. Среди задержанных - заведующий рентгеноперационной Олег Полонецкий, кардиохирург Владимир Андрущук, заведующая отделением компьютерной томографии Ирина Гайдель, рентгенэндоваскулярный хирург Максим Цыбульский, анестезиолог-реаниматолог Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай и Евгений Полойко. В связи с этим работа отделения рентгенэндоваскулярной хирургии оказалась парализованной. К 12 часам дня на задержанных медиков составили протоколы и отпустили из РУВД.

Вот как информацию о задержании медиков прокомментировал телеканал ОНТ:

- Сотрудники центра вышли на пикет с негосударственной символикой, а по сути устроили провокацию перед большой международной конференцией, которая должна была пройти в центре. На конференцию в Минск для обмена опытом приглашены медики со всей страны, а также российские специалисты. Однако вместо мастер-классов и разговоров на профессиональные темы часть работников РНПЦ решила устроить показательную акцию, сорвав форум. Это как минимум неуважение к коллегам. А если говорить прямо - своими безответственными действиями они целенаправленно поставили под угрозу жизни и здоровье людей. Работа отделения, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда, заблокирована, - говорится на сайте телеканала.