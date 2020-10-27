Сергей Шойгу и Виктор Хренин посовещались и решили: Запад пытался сменить власть в Беларуси с помощью технологии цветных революций

Это уже как минимум второе совместное заседание глав минобра за последние два месяца. Источник фото Виктора Хренина: БелТА.

27 октября проходит заседание совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, в котором приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Вместе они пришли к выводу, что Запад финансировал попытку смены власти в Беларуси, передает ТАСС.

- Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения, - заявил Сергей Шойгу.

По его словам, США с помощью технологии цветных революций «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что сменить власть пытались «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств, но им это не удалось из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа».

- Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время, - завил Хренин.

Это уже как минимум второе совместное заседание глав минобороны за последние два месяца.