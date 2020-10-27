МВД рассказало, что на акциях протеста в Беларуси 26 октября силовики задержали более 500 человек

Так выглядело "групповое шествие на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан" 26 октября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси задержали более 500 человек за участие в несанкционированных акциях, сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова. По ее словам, агрессивно настроенные люди блокировали дороги и оказывали неповиновение и сопротивление при задержаниях.

- В Минске разрозненные группы людей образовали колонну и прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа. Основную массу участников составили студенты и пенсионеры. Вечером зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Всего за нарушения законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси задержаны более 500 человек. До рассмотрения дел в суде по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека, - сказала Чемоданова.

Напомним, что в ночь на 26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". Власть не выполнила требования, и белорусы вышли на улицы страны. А в Минске неизвестные расстреляли цепь солидарности из пейнтбольных ружей.

- Вчера, 26 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тысячи человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения, - говорится в сообщении на сайте МВД.