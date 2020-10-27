Пять политических партий отказались предоставлять в Минюст партийные списки

Всё же Либерально-демократической партией уже готовятся нужные документы для Минюста. Фото: minjust.gov.by

Пять политических партий отказались от предоставления в Министерство юстиции списков своих членов. Решение было принято Белорусской социал-демократической партией ("Грамада"), Партией БНФ, партией левых «Справедливый мир», Объединенной гражданской партией и партией «Зеленые», пишет "Радыё Свабода".

Проверка политических партий началась для перерегистрации. 16 сентября поручение министру дал Александр Лукашенко. Он посчитал, что 10 партий «отклонились от своих уставов задач и требуют новых выборов». Действительно, в сентябре некоторыми партиями было принято совместное заявление против насилия.

Представители партий, которые отказались предоставлять свои партийные списки, объясняют решение тем, что в законе не имеется такого понятия, как «перерегистрация». Кроме того, их руководители думают, что владение Минюстом персональными данными партийцев обернется преследованием или давлением на простых членов партий со стороны силовых ведомств.

Все же Либерально-демократической партией уже готовятся нужные документы для Минюста.

Отметим также, что в рамках проверки Министерство юстиции уже успело дать письменное предупреждение партии «Зеленые».

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