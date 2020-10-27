"Не спеша собираем вещи". Режиссеров гродненского театра уволили после объявления забастовки

Фото: drama.grodno.by.

Главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик Сергей Куриленко 27 октября присоединились к забастовке, 26 - у них был выходной. Чуть позже, стало известно, что оба режиссера уволены из театра. Сейчас они забирают трудовые книжки.

- Руководство предложило нам написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако мы отказались. Пусть нас увольняют по статье за неисполнение своих служебных обязанностей. На данный момент находимся в театре, не спеша собираем вещи и ждем решение администрации, - подтвердил информацию Сергей Куриленко изданию «Вечерний Гродно». - Я, когда принимал это решение, отдавал себе отчет, что шансов остаться работать в любимом театре призрачно мало. Но хочу сказать, что в правильности своего решения я не сомневался ни на секунду.

Напомним, заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко вместе с супругой был задержан во время мирной акции в Гродно 20 сентября. Узнав об этом, актеры, участвовавшие в театральной постановке в этот вечер, прервали выступление в знак солидарности. Зрители поддержали это решение аплодисментами. После чего с коллективом театра встретился для разговора назначенный губернатором Владимир Караник.