«Это стимул для государственных предприятий». Преподаватели МГЛУ сообщили, что подали новому ректору заявление о забастовке

Студенты и преподаватели МГЛУ два месяца выходят на мирные протесты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Преподаватель итальянского языка Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина сообщила, что 26 октября часть преподавателей вуза подали ректору официальное уведомление о начале забастовки.

- Это единственный инструмент, который нам на сегодняшний день остается для того, чтобы власти нас услышали, - говорит преподаватель. - Наша задача - быть максимально публичными, потому что смысл нашей забастовки не в том, чтобы втихаря не работать, об этом должны знать все - это стимул для тех, кого мы в первую очередь поддерживаем, - государственные предприятия, на которых держится экономика страны.

Напомним, с начала сентября в Лингвистическом университете не прекращаются акции протестов студентов. Задержания студентов происходили здесь не раз, как на территории у входа, так и внутри вуза. К вузу приставили охрану и ввели систему пропусков, а затем сменили ректора. Но студенческая активность не угасает, к ней также присоединились преподаватели вуза.

КСТАТИ Сегодня Александр Лукашенко заявил, что протестующие студенты и преподаватели должны быть очислены или уволены: «Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учиться. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза», — рассказал Лукашенко газета "Звязда".

Такую же схему он предложил и в отношении преподавателей «которые гадко ведут себя в вузах», хотя таких «единицы».