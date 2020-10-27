Лукашенко: Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет

Отдельное внимание Лукашенко сказал уделить избранию делегатов на собрание Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

27 октября Александр Лукашенко провел совещание по подготовке VI Всебелорусского народного собрания. «Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны», - заявил президент.

БелТА сообщает, что, помимо нормативного правового акта подготовки VI Всебелорусского народного собрания, на рассмотрение Лукашенко было вынесено создание организационного комитета по его проведению. «Прежде чем подписать этот документ, я хотел бы обсудить с вами некоторые аспекты предстоящего важнейшего политического мероприятия», - сказал он.

Президент отметил, что Всебелорусское народное собрание - это особая форма народовластия в Беларуси. И во время него нужно конкретизировать развитие государства в будущем.

Лукашенко отметил, что правительство в нашей стране всегда советовалось с людьми при принятии судьбоносных для Беларуси решений.

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. Я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет», - сказал президент.

Лукашенко считает, что необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. «Эту форму "народного творчества" надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях, - отметил он. - Пять собраний уже прошло, и никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с диалоговых площадок такие предложения на мое имя уже поступали. Я поддерживаю, но это народу решать», - отметил Лукашенко.

Один из основных моментов предстоящей встречи будет подведение итогов социально-экономического развития Беларуси за последнюю пятилетку.

«Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост», - отмечает Лукашенко.

Отдельным вопросом, по его словам, нужно сделать избрание делегатов на собрание.

«Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить», - добавил Лукашенко.

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